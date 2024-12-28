Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Kirim 50,5 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Korban Gempa Dahsyat M7,3 Vanuatu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |07:33 WIB
Indonesia Kirim 50,5 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Korban Gempa Dahsyat M7,3 Vanuatu
Indonesia Kirim 50,5 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Korban Gempa Dahsyat M7,3 Vanuatu
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Vanuatu. Bantuan dengan total berat 50,5 ton ini ditujukan untuk warga yang menjadi korban gempa berkekuatan 7,3 skala Richter, beberapa waktu lalu.

Pelepasan bantuan kemanusiaan dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pratikno mengatakan, pengiriman bantuan kemanusiaan ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Presiden agar bantuan ini segera diberangkatkan. Presiden minta kepada tim yang akan berangkat ke Vanuatu untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan bekerja sama yang baik dengan pemerintah dan masyarakat Vanuatu," ujar Pratikno, Sabtu (28/12/2024).

"Sekali lagi, Vanuatu adalah negara sahabat kita, dan bencana ini menjadi keprihatinan kita," sambung Pratikno.

Pratikno melanjutkan, Presiden berharap bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia ini dapat membantu meringankan beban korban bencana gempa bumi di Vanuatu.

"Hari ini yang akan dikirim ke Vanuatu antara lain logistik peralatan, personil dokter dan tim lain yang akan membantu untuk memperkuat pelayanan penanganan pengungsi," kata Pratikno.

Bantuan kemanusiaan yang disiapkan terdiri dari logistik peralatan dan kebutuhan dasar serta obat-obatan. Bantuan ini akan diantar langsung oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala BNPB dengan anggota delegasi dari perwakilan BNPB, perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Komisi VIII DPR RI.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vanuatu Gempa Vanuatu BNPB gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193442/gempa-9LlK_large.jpg
Breaking News! Gempa Berkekuatan M5,1 Guncang Kepulauan Talaud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312/gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309/gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement