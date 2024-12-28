Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh! Mobil Mewah Rolls-Royce Senilai Rp25 Miliar Terparkir di Kemensos, Tidak Diambil Pemiliknya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |08:11 WIB
Heboh! Mobil Mewah Rolls-Royce Senilai Rp25 Miliar Terparkir di Kemensos, Tidak Diambil Pemiliknya
Ilustrasi Rolls-Royce/ist
JAKARTA - Sebuah mobil mewah Rolls-Royce terparkir di gudang Kementerian Sosial (Kemensos). Mobil pabrikan Inggris tersebut tidak diambil oleh pemiliknya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, mobil tersebut merupakan hadiah dari program undian gratis berhadiah yang tidak dapat ditebus oleh pemenangnya.

“Ada satu mobil Rolls-Royce di sini ya, belum ada yang membeli sekarang, mulai tahun berapa ini? Jadi ada undian, waktu itu harganya mobil Rolls-Royce, kemudian yang dapat itu harus bayar 25%. Mereka enggak mampu, maunya dijual aja,” ujarnya di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Gus Ipul --panggilan akrabnya --mengatakan, dengan harga pasar Rolls-Royce yang mencapai Rp 20-25 miliar, pemenang undian harus membayar Rp 5-6,25 miliar sebagai biaya tebusan. Sayangnya, hingga kini belum ada yang berminat untuk membelinya.

“Setelah dijual (mobil Rolls-Royce), enggak ada yang mau beli sampai sekarang,” kata Gus Ipul.

Tak hanya mobil mewah, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa terdapat emas batangan yang tidak diambil oleh para pemenang karena alasan serupa, yakni ketidakmampuan untuk menebusnya.

“Jadi batangan-batangan emas juga ada di sini yang masih terkumpul di gudangnya Kementerian Sosial,” tambahnya.

Biaya tebusan dari undian ini, menurut Gus Ipul, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, dan hasilnya digunakan untuk mendukung program sosial Kemensos.

 

