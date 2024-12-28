Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sederet Bencana Alam di Libur Nataru: Longsor hingga Angin Kencang Robohkan Rumah Warga

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |10:03 WIB
Sederet Bencana Alam di Libur Nataru: Longsor hingga Angin Kencang Robohkan Rumah Warga
Sejumlah bencana alam terjadi pada libur Nataru (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan pantauan Posko Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi pada sejumlah daerah di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung guna memastikan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang aman bencana.

“Kegiatan ini dilaksanakan sejak Minggu, 22 Desember 2024 hingga nanti pada puncak perayaan Tahun Baru 2025,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Dilaporkan, satu unit rumah di Kecamatan Langensari, Banjar, Jawa Barat, roboh dan beberapa pohon tumbang.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Tim Siaga Nataru BNPB, sejumlah daerah terpantau relatif aman bencana hidrometeorologi pada periode libur Nataru tahun ini. Cuaca di wilayah Pulau Jawa dan Bali didominasi cerah berawan serta hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

1. Longsor di Sukabumi

BNPB mencatat kejadian bencana yang terpantau tim siaga Nataru antara lain tanah longsor di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 25 Desember 2024. Longsor tersebut mengakibatkan ruas jalan nasional Bagbagan-Kiara Dua tertutup material longsor. 

Tim gabungan siaga bergerak melakukan penanganan dengan melibatkan empat alat berat dan dump truk. Hingga Kamis 26 Desember 2024, jalan belum dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat.

2. Banjir di Lampung

Di Provinsi Lampung, dilaporkan kejadian bencana hidrometeorologi berupa banjir dan angin kencang pada Rabu 25 Desember 2024. Banjir terjadi sore hari di Dusun Sandaran II, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo akibat hujan dengan intensitas tinggi. Air sempat menggenangi permukiman warga dengan ketinggian 30 cm dan mulai surut pada pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, pada waktu bersamaan peristiwa angin kencang menerjang Kecamatan Kedondong dan Sukarame, Lampung. Tiga orang mengalami luka ringan, dan empat unit rumah rusak ringan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193501//gerbang_tol-Pptm_large.jpg
Arus Balik Nataru, 50.171 Kendaraan Bergerak dari Timur Transjawa Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193495//cuaca_ekstrem-Dp5b_large.jpg
Cuaca Ekstrem Terjang Jabar dan Jatim, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193470//menkop_soal_koperasi-dWnj_large.jpg
Koperasi Akan Terlibat Pemulihan Ekonomi di Daerah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/470/3193399//spam-7zGi_large.jpg
Proyek SPAM Langkahan Aceh Utara Dibangun, Perkuat Layanan Air Bersih 50 Liter per Detik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193400//derek-yJ5z_large.jpg
Waspada Aquaplaning Saat Puncak Arus Balik Nataru, Ini Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193408//polri_prioritaskan_pemulihan_sekolah-bMl9_large.jpg
Polri Prioritaskan Pemulihan Sekolah di Aceh Pascabanjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement