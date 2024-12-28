Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri dan Panglima TNI Pantau Jalur Mudik Nataru Via Udara, Pastikan Lalin Lancar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |10:12 WIB
Kapolri dan Panglima TNI Pantau Jalur Mudik Nataru Via Udara, Pastikan Lalin Lancar
Panglima TNI dan Kapolri tinjau lalin arus mudik Nataru via udara (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Serta Para Menteri mengecek jalur mudik libur Natal 2024 dan tahun baru (Nataru) 2025 via udara. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan helikopter.

Keduanya memantau secara langsung arus mudik di Km 70 Tol Cikopo kemudian kembali ke Km 57 Jakarta-Cikampek. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik libur Natal 2024 dan tahun baru 2025.

Pada kesempatan itu, Kapolri mengapresiasi seluruh anggotanya karena tidak ada kejadian yang menonjol selama pengamanan Natal dan tahun baru 2025. Angka kecelakaan juga masih terkendali.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bertugas melaksanakan pengamanan Nataru sehingga dari hasil laporan masing-masing saya lihat angkanya cukup terkendali, baik angka kejahatan kemudian juga jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah yang menjadi pantauan Jawa Barat dan juga rangkaian kegiatan ibadah yang tadi dilaporkan semuanya tidak ada kejadian menonjol," ujar Kapolri, Jumat 27 Desember 2024.

Kapolri kemudian menyampaikan situasi arus lalu lintas mudik selama libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 terjadi peningkatan. Kecenderungan peningkatan arus lalu lintas akan terjadi menjelang puncak perayaan tahun baru 2025.

 

