Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menanti Langkah Tegas Prabowo Berantas Korupsi

Patricia Leonard , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |11:16 WIB
Menanti Langkah Tegas Prabowo Berantas Korupsi
Menanti Langkah Tegas Prabowo Berantas Korupsi
A
A
A

JAKARTA - Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di pemerintahannya diapresiasi dan patut dinantikan. Prabowo dalam pidatonya menyatakan para koruptor dapat dimaafkan asalkan mengembalikan hasil korupsi kepada negara.

Pengamat hukum dan Politik Pieter C Zulkifli mengatakan, pidato dan kebijakan Prabowo perlu dibarengi dengan tindakan nyata. Oleh karena itu diperlukan tindakan yang tegas dari Kepala Negara.

"Mengingat korupsi di Indonesia bukan lagi soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar," kata Pieter Zulkifli, Sabtu (28/12/2024).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu menilai pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan uang korupsinya kepada negara merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery) sesuai dengan prinsip dalam UN Convention Against Corruption (UNCAC).

Dia juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang mendukung gagasan tersebut dengan menyebutnya sebagai pendekatan restoratif. Penegakan hukum korupsi bahkan disebut harus membawa manfaat bagi ekonomi bangsa, bukan sekadar balas dendam.

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, menunjukkan bahwa peran Presiden sangat menentukan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kasus besar seperti skandal Bank Century tetap berjalan meskipun menyeret nama besannya, Aulia Pohan. 

"Pertanyaannya, apakah Prabowo akan membiarkan KPK melemah atau sebaliknya, dia akan menunjukkan komitmen nyata memperkuat Lembaga Antirasuah ini?" ucapnya.

Saat ini kata dia, korupsi di Indonesia sudah menjadi sistemik, melibatkan lingkaran kekuasaan, birokrasi, hingga hukum. Uang menjadi benang merah dalam perekrutan, promosi jabatan, hingga pengambilan kebijakan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193452//prabowo-xNGq_large.jpg
Latar Belakang Kopassus, Strategi Prabowo Terstruktur dan Masif saat Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193279//presiden_prabowo-QDUW_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193236//presiden_prabowo-vkME_large.jpg
Prabowo Setujui Satgas Kuala, Anggarkan Rp60 Triliun untuk Normalisasi Sungai Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/470/3193230//prabowo-otP7_large.jpg
Ini Fasilitas Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193147//menkeu_purbaya-2sru_large.jpeg
Prabowo Batal Buka Perdagangan Bursa 2026, Purbaya: Presiden Lagi di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193119//prabowo-0edK_large.jpg
Prabowo Lima Kali Kunjungi Daerah Bencana Sumatera, Istana: Presiden Ingin Pemulihan Cepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement