Presiden Prabowo Akan Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu, (28/12/2024) malam.

Perayaan Natal Nasional kali ini diagendakan akan dimulai pada pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB, yang diawali dengan ibadah, dan akan dihadiri oleh sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat tinggi negara, pimpinan lintas agama, serta perwakilan umat Kristiani dari seluruh Indonesia.

"Iya, iya (Presiden hadir di perayaan Natal Nasional). Iya, Insya Allah (akan datang)," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan.

Nasaruddin pun menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengayomi semua agama di Tanah Air. "Iya, atas nama pemerintah kan harus mengayomi semuanya kan," jelasnya.

Sementara, Ketua Umum Panitia Natal Nasional, Thomas Djiwandono mengungkapkan perayaan Natal Nasional 2024 tahun ini mengusung tema "Kembali ke Betlehem" sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.

Dalam rangka memperdalam makna tema tersebut, sejumlah kegiatan sosial dan ekologis telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk bakti sosial kemanusiaan di Timika, Asmat, Sukabumi, dan NTT, serta aksi bakti sosial ekologis di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.