Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Akan Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |15:41 WIB
Presiden Prabowo Akan Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
Presiden Prabowo Subianto (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu, (28/12/2024) malam.

Perayaan Natal Nasional kali ini diagendakan akan dimulai pada pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB, yang diawali dengan ibadah, dan akan dihadiri oleh sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat tinggi negara, pimpinan lintas agama, serta perwakilan umat Kristiani dari seluruh Indonesia.

"Iya, iya (Presiden hadir di perayaan Natal Nasional). Iya, Insya Allah (akan datang)," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan.

Nasaruddin pun menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengayomi semua agama di Tanah Air. "Iya, atas nama pemerintah kan harus mengayomi semuanya kan," jelasnya. 

Sementara, Ketua Umum Panitia Natal Nasional, Thomas Djiwandono mengungkapkan perayaan Natal Nasional 2024 tahun ini mengusung tema "Kembali ke Betlehem" sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.

Dalam rangka memperdalam makna tema tersebut, sejumlah kegiatan sosial dan ekologis telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk bakti sosial kemanusiaan di Timika, Asmat, Sukabumi, dan NTT, serta aksi bakti sosial ekologis di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193452//prabowo-xNGq_large.jpg
Latar Belakang Kopassus, Strategi Prabowo Terstruktur dan Masif saat Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/622/3193299//tol-5flW_large.jpg
Puncak Arus Balik Nataru Tiba, Simak Tips Aman Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193349//pelabuhan-oNpS_large.jpg
Cuaca Ekstrem Ganggu Akses Pelabuhan Ciwandan, ASDP Alihkan Penyeberangan ke Merak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193279//presiden_prabowo-QDUW_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193236//presiden_prabowo-vkME_large.jpg
Prabowo Setujui Satgas Kuala, Anggarkan Rp60 Triliun untuk Normalisasi Sungai Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/470/3193230//prabowo-otP7_large.jpg
Ini Fasilitas Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana di Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement