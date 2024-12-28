Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menghadiri puncak perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024) malam ini.

Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024, Thomas Djiwandono mengatakan rangkaian acara hari ini dimulai dari ibadah. Kemudian setelah selesai ibadah Presiden dan Wakil Presiden akan tiba pada perayaan Natal.

“Nah sesudah kita selesai dengan ibadah tadi, kami akan menunggu kedatangan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Thomas kepada wartawan di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).

Selain Prabowo dan Gibran, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri dari kabinet Merah Putih juga akan turut hadir. Pejabat negara dari anggota DPR pun turut diundang dalam perayaan Natal Nasional kali ini.

“Dan nanti juga ada beberapa Menko, Menteri dari Kabinet Merah Putih, ada beberapa anggota DPR yang sudah konfirmasi juga, dan tentunya umat dan masyarakat Kristiani se-Jabodetabek,” ungkapnya.