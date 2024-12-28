Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |17:32 WIB
Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menghadiri puncak perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024) malam ini. 

Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024, Thomas Djiwandono mengatakan rangkaian acara hari ini dimulai dari ibadah. Kemudian setelah selesai ibadah Presiden dan Wakil Presiden akan tiba pada perayaan Natal.

“Nah sesudah kita selesai dengan ibadah tadi, kami akan menunggu kedatangan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Thomas kepada wartawan di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).

Selain Prabowo dan Gibran, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri dari kabinet Merah Putih juga akan turut hadir. Pejabat negara dari anggota DPR pun turut diundang dalam perayaan Natal Nasional kali ini.

“Dan nanti juga ada beberapa Menko, Menteri dari Kabinet Merah Putih, ada beberapa anggota DPR yang sudah konfirmasi juga, dan tentunya umat dan masyarakat Kristiani se-Jabodetabek,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191746/wagub_dki_jakarta_rano_karno-BrNi_large.jpg
Rano Karno Ungkap Natal 2025 di Jakarta Sangat Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191739/pramono_anung-4pNA_large.jpg
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191733/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xkya_large.jpg
Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688/polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169/polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098672/warga_serbu_ragunan_untuk_habiskan_libur_natal_2024-US0N_large.jpeg
26 Ribu Warga Serbu Ragunan, Habiskan Waktu Libur Natal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement