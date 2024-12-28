Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

11.000 Umat Kristiani Hadiri Ibadah dan Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |18:16 WIB
11.000 Umat Kristiani Hadiri Ibadah dan Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
Ribuan Umat Kristiani hadiri Natal Nasional 2024 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 11.000 Umat Kristiani memadati lokasi ibadah dan perayaan Natal Nasional tahun 2024 di Indonesia Arena. Ribuan umat kristiani yang bisa masuk merupakan mereka yang sudah melakukan pendaftaran.

"Kapasitas Indonesia Arena ini bisa sampai 15.000 tapi karena kita menggunakan panggung supaya nyaman, oleh karena itu panitia membatasi 11.000 peserta, umat, undangan," kata Sekretaris Umum Natal Nasional 2024, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).

Albertus dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf kepada umat yang tidak bisa menghadiri acara itu secara langsung. Meski demikian, ia memastikan seluruh masyarakat bisa mengakses ibadah dan perayaan Natal Nasional melalui sambungan daring.

"Mulai dari ibadah sampai nanti perayaan itu saudara-saudara kita bisa mengikuti dari beberapa macam channel Youtube. Juga pada saat perayaan itu disiarkan secara langsung oleh beberapa TV milik nasional maupun swasta," jelas Albertus.

Adapun bagi mereka yang sudah terlanju datang, panitia juga telah menyiapkan tempat parkir di Plaza Timur dan Plaza Utara. Panitia, kata Albertus, juga menyiadakan layar agar masyarakat yang tidak bisa masuk bisa melihat langsung acara itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/622/3193299//tol-5flW_large.jpg
Puncak Arus Balik Nataru Tiba, Simak Tips Aman Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193349//pelabuhan-oNpS_large.jpg
Cuaca Ekstrem Ganggu Akses Pelabuhan Ciwandan, ASDP Alihkan Penyeberangan ke Merak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/482/3192538//olahraga-7Zdq_large.jpg
4 Rekomendasi Olahraga yang Tepat Usai Perayaan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/455/3191566//pigai-Aem3_large.jpg
Ternyata Segini Harta Kekayaan Natalius Pigai, Menteri HAM yang Tolak Parsel Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192057//libur_nataru_warga_gunakan_kereta_api-d8Vb_large.jpg
KAI: 46 Ribu Penumpang Sudah Keluar Jakarta hingga Jumat Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3192000//natal-ER4t_large.jpg
5 Tips Tetap Sehat Usai Kalap Makan Hidangan Natal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement