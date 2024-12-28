11.000 Umat Kristiani Hadiri Ibadah dan Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena

JAKARTA - Sebanyak 11.000 Umat Kristiani memadati lokasi ibadah dan perayaan Natal Nasional tahun 2024 di Indonesia Arena. Ribuan umat kristiani yang bisa masuk merupakan mereka yang sudah melakukan pendaftaran.

"Kapasitas Indonesia Arena ini bisa sampai 15.000 tapi karena kita menggunakan panggung supaya nyaman, oleh karena itu panitia membatasi 11.000 peserta, umat, undangan," kata Sekretaris Umum Natal Nasional 2024, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).

Albertus dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf kepada umat yang tidak bisa menghadiri acara itu secara langsung. Meski demikian, ia memastikan seluruh masyarakat bisa mengakses ibadah dan perayaan Natal Nasional melalui sambungan daring.

"Mulai dari ibadah sampai nanti perayaan itu saudara-saudara kita bisa mengikuti dari beberapa macam channel Youtube. Juga pada saat perayaan itu disiarkan secara langsung oleh beberapa TV milik nasional maupun swasta," jelas Albertus.

Adapun bagi mereka yang sudah terlanju datang, panitia juga telah menyiapkan tempat parkir di Plaza Timur dan Plaza Utara. Panitia, kata Albertus, juga menyiadakan layar agar masyarakat yang tidak bisa masuk bisa melihat langsung acara itu.