HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Indonesia Arena, Wapres Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |18:47 WIB
Tiba di Indonesia Arena, Wapres Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional
Wapres Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional. Foto: Dok Biro Pers Setwapres.
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu, (28/12/2024) malam.

Gibran tampak mengenakan batik berwarna coklat dengan mengenakan kacamata tiba di Indonesia Arena sekitar 18.30 WIB. Gibran tampak didampingi Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar disambut Ketua Umum Panitia Natal Nasional, Thomas Djiwandono.

Sementara itu, pada perayaan Natal Nasional kali ini juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Perayaan Natal Nasional kali ini diagendakan akan dimulai pada pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB, yang diawali dengan ibadah.

Pada perayaan Natal Nasional kali ini juga dihadiri oleh sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat tinggi negara, pimpinan lintas agama, serta perwakilan umat Kristiani dari seluruh Indonesia.

"Iya, iya (Presiden hadir di perayaan Natal Nasional). Iya, Insya Allah (akan datang)," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan.

Nasaruddin pun menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengayomi semua agama di Tanah Air. "Iya, atas nama pemerintah kan harus mengayomi semuanya kan," jelasnya. 

Sementara, Ketua Umum Panitia Natal Nasional, Thomas Djiwandono mengungkapkan perayaan Natal Nasional 2024 tahun ini mengusung tema "Kembali ke Betlehem" sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan.

 

