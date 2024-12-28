Ketum Parpol KIM Merapat ke Rumah Prabowo, Gelar Pertemuan Tertutup

JAKARTA - Sejumlah Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) merapat ke kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024).

Dari sejumlah Ketum Parpol yang hadir, bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Seperti, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Ketika tiba di lokasi, tidak ada yang disampaikan kepada awak media yang sudah berada di lokasi.

Sebelum mereka, terlihat elite Partai Gerindra sekaligus pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Pantauan di lokasi sekira pukul 18.51 WIB, terlihat satu per satu mulai meninggalkan kediaman Prabowo.

Mulai dari Cak Imin, AHY, dan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Mereka enggan memberikan komentar terkait pertemuan itu.

(Puteranegara Batubara)