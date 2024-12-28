Ketum Parpol KIM Rahasiakan Pembahasan Pertemuan Tertutup di Rumah Prabowo Hari Ini

Ketum Golkar Rahasiakan Pembahasan Pertemuan dengan Prabowo Hari Ini. Foto: Okezone/Khabibi.

JAKARTA - Sejumlah Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) KIM mulai meninggalkan kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024).

Para petinggi partai itu merahasiakan hasil pertemuannya dengan Presiden pada hari ini. Mereka meninggalkan lokasi tersebut usai melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo.

Pantauan di lokasi, mereka yang hadir mulai meninggalkan lokasi sekira pukul 18.51 WIB. Ketum PKB, Muhaimin Iskandar mengawali orang yang meninggalkan lokasi.

Tak lama berselang, disusul Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Selanjutnya, Ketum PAN, Zulkifli Hasan.

Setelah itu, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Terkait pertemuan tersebut, Bahlil enggan memberikan banyak komentar.

"Biasa-biasa," kata Bahlil dari dalam mobilnya saat ditanya awak media perihal isi pertemuan kali ini.

(Puteranegara Batubara)