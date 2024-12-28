Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag : Natal Pengingat Kedamaian dan Kasih Kristus Tak Kenal Perbedaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |20:18 WIB
Menag : Natal Pengingat Kedamaian dan Kasih Kristus Tak Kenal Perbedaan
Menteri Agama Memberikan Sambutan di Perayaan Natal Nasional. Foto: Okezone/Jonathan Simanjuntak.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menghadiri puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024. Ia menyebut momen ini bukanlah sekadar seremoni spiritual tapi juga mengukuhkan nilai persatuan dan toleransi.

“Natal tahun ini bukan sekedar perayaan spiritual tetapi juga momentum untuk mengukuhkan nilai-nilai persatuan dan toleransi di dalam keberagamaan bangsa kita,” kata Nasaruddin dalam sambutannya di Indonesia Arena, Sabtu (28/12/2024).

Nasaruddin menilai kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang luar biasa. Ia kemudian menyebut momen Natal menjadi pengingat bahwa kedamaian dan kasih Kristus tidak mengenal perbedaan.

“Indonesia adalah rumah besar bagi berbagai suku agama dan budaya yang menjadi kekayaan luar biasa. Natal menjadi pengingat bahwa kedamaian dan kasih Kristus tidak mengenal batas perbedaan,” tuturnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu berharap suka cita Natal menjadi persahabatan sejati di antara sesama anak bangsa Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168198/menag-BpZ4_large.jpg
Menag Nasaruddin Umar Ajak Umat Ciptakan Kedamaian di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167445/pemerintah-rNGg_large.jpg
Menag Minta Maaf soal Viral Ucapan Kalau Mau Cari Uang Jangan Jadi Guru, Tapi Jadi Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165241/menag-chy1_large.jpg
Kementerian Haji Segera Dibentuk, Menag: Biar Kemenag Fokus Urus Umat & Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161855/pemerintah-TrVx_large.jpg
Zikir Nasional 2025, Menag: Jadikan Indonesia Rumah Besar Umat Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/337/3124919/menag_nasaruddin_umar-UXBW_large.jpg
Menag : Zakat Dapat Entaskan Kemiskinan Mutlak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/337/3095606/ilustrasi_kpk-qSgy_large.jpeg
KPK Putuskan Barang Gratifikasi yang Diserahkan Menag Milik Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement