Natal Berjalan Aman, Presiden Prabowo : Terima Kasih Kapolri-Panglima TNI Telah Bekerja Keras

Kapolri dan Panglima di Acara Perayaan Natal Nasional 2024. Foto: Tangkapan Layar iNews TV.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang telah bekerja keras mengamankan perayaan Natal tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara puncak perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

“Terima Kasih Kapolri, Panglima TNI kalian telah bekerja keras,” kata Prabowo sebelum mengakhiri sambutannya.

Prabowo menyebut, jajaran TNI dan Polri terus bekerja melakukan pengamanan dan penjagaan di sejumlah titik-titik untuk memastikan perayaan Natal berjalan aman dan damai. Mereka juga telah berupaya menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin ketika mudik Natal dan Tahun Baru.

Bahkan, kata Prabowo, personel TNI dan Polri tidak kenal lelah dan libur dalam memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat yang melaksanakan Ibadah Natal.

“Rakyat berlibur, aparat tidak berlibur menjaga kalian semua itu,” ujar Prabowo.

(Puteranegara Batubara)