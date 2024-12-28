Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Tak Maafkan Koruptor: Kembalikan yang Kau Curi, Enak Aje

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |21:20 WIB
Prabowo Tegaskan Tak Maafkan Koruptor: Kembalikan yang Kau Curi, Enak Aje
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak mempunyai niatan untuk memaafkan koruptor yang telah merampas uang rakyat. Dia hanya ingin para koruptor untuk mengembalikan uang negara yang sudah dikorupsinya.

"Ada yang mengatakan Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan?" kata Prabowo saat menghadiri puncak Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024). 

Prabowo pun menuturkan bahwa para koruptor tidak bisa hanya melakukan tobat usai menyesal dengan yang dilakukan. Mereka, tegasnya harus tetap mengembalikan barang yang sudah dicuri dari negara. 

"Orang bertobat, tapi kembalikan barang yang kau curi. Enak aje, udah nyolong, (lalu menyatakan) 'aku bertobat'. Yang kau curi kau kembalikan, bukan saya maafkan koruptor," paparnya. 

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan, dia ingin menyadarkan para koruptor yang sudah berbuat jahat. Jika tidak bertobat dan mengembalikan, ia menjamin akan mencari uang rakyat tersebut ke manapun. 

"Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobat lah kasihan rakyat kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu ke mana kita akan cari," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193097/prabowo_subianto-s9P2_large.jpg
Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193095/prabowo-4hY3_large.jpg
Soal Bencana Sumatera, Prabowo Tegaskan Tak Menolak Bantuan asal Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193069/prabowo_subianto-vR6J_large.jpg
600 Huntara di Aceh Dibangun dalam Waktu 8 Hari, Prabowo: Kewajiban Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193068/oso-sDK6_large.jpg
Prabowo Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera, Oso: Patut Ditiru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193062/prabowo-5lgT_large.jpg
Prabowo Setujui Usulan Normalisasi Sungai Aceh Lewat Laut: Kita Bikin Operasi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193052/prabowo-075q_large.jpg
Prabowo Restui Swasta Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement