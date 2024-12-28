Prabowo Minta Waktu Atasi Tantangan Indonesia: Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa dan Sulaiman

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimis pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan mengatasi tantangan negara terkait korupsi, menipu rakyat hingga keserakahan. Meski demikian ia meminta waktu realistis untuk mengatasi itu semua.

"Ini tantangan kita bersama dan kita akan atasi itu semua, saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis ya, Presiden RI tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya," kata Prabowo dalam sambutannya di perayaan Natal Nasional, Sabtu (28/12/2024).

Prabowo lantas menyebut niat baik pemerintahnnya akan membuahkan hasil. Ia juga menyebut bahwa niat baik pemerintah Indonesia untuk Bangsa Indonesia juga akan dibantu tangan Tuhan.

"Tapi percayalah kalau kita beritikad baik, kalau kita bertekan untuk berbuat baik, kita yakin kita bisa berhasil. Kita yakin yang Maha Kuasa bersama kita," ucap Prabowo.