Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bocorkan Pertemuannya dengan Ketum Parpol Koalisi di Kertanegara

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |22:08 WIB
Prabowo Bocorkan Pertemuannya dengan Ketum Parpol Koalisi di Kertanegara
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membocorkan isi pertemuan malam minggu bersama dengan sejumlah Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) koalisi di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/12/2024).

Prabowo mengatakan bahwa pertemuannya dengan pimpinan parpol hanya pertemuan biasa. Apalagi, pertemuan kali ini dilakukan usai dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah negara. 

"Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu," kata Prabowo usai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena. 

Dia juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan pimpinan parpol yang juga menjadi menterinya di Kabinet Merah Putih itu dalam rangka membahas rangkaian libur Natal dan Tahun Baru  2025. "Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Presiden Prabowo rutin melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol setiap Jumat. 

"Itu pertemuan rutin ketum-ketum partai, biasanya kan tiap jumat (sambil) makan siang, tapi tadi karena satu lain hal sibuk baru tadi sore jam 5 ya," kata Zulhas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193097/prabowo_subianto-s9P2_large.jpg
Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193095/prabowo-4hY3_large.jpg
Soal Bencana Sumatera, Prabowo Tegaskan Tak Menolak Bantuan asal Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193069/prabowo_subianto-vR6J_large.jpg
600 Huntara di Aceh Dibangun dalam Waktu 8 Hari, Prabowo: Kewajiban Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193068/oso-sDK6_large.jpg
Prabowo Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera, Oso: Patut Ditiru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193062/prabowo-5lgT_large.jpg
Prabowo Setujui Usulan Normalisasi Sungai Aceh Lewat Laut: Kita Bikin Operasi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193052/prabowo-075q_large.jpg
Prabowo Restui Swasta Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement