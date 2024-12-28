Prabowo Bocorkan Pertemuannya dengan Ketum Parpol Koalisi di Kertanegara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membocorkan isi pertemuan malam minggu bersama dengan sejumlah Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) koalisi di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/12/2024).

Prabowo mengatakan bahwa pertemuannya dengan pimpinan parpol hanya pertemuan biasa. Apalagi, pertemuan kali ini dilakukan usai dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah negara.

"Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu," kata Prabowo usai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena.

Dia juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan pimpinan parpol yang juga menjadi menterinya di Kabinet Merah Putih itu dalam rangka membahas rangkaian libur Natal dan Tahun Baru 2025. "Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Presiden Prabowo rutin melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol setiap Jumat.

"Itu pertemuan rutin ketum-ketum partai, biasanya kan tiap jumat (sambil) makan siang, tapi tadi karena satu lain hal sibuk baru tadi sore jam 5 ya," kata Zulhas.