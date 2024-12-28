Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Mempersulit Kehidupan Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |23:13 WIB
Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Mempersulit Kehidupan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto. Foto: BPMI Setpres.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada niat sedikitpun pemerintahannya untuk mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Penegasan ini diungkapkan saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu, (28/12/2024) malam.

“Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikitpun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga kembali menegaskan bahwa sumpahnya yang telah diucapkan saat dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpahnya di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya sungguh-sungguh bertekad, bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Pemasyarakatan Rakyat di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya,” paparnya.  

Sementara pada kesempatan itu, Prabowo pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia banyak perbedaan, ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, berbeda daerah. "Tapi nyatanya kita semua hari ini merasa sejuk merasa aman merasa damai merasa rukun."

 

