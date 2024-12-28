Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Ketum Bhayangkari Rayakan Natal Bareng Anak-Anak di Posko Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |22:54 WIB
Momen Ketum Bhayangkari Rayakan Natal Bareng Anak-Anak di Posko Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi
Ketum Bhayangkari Rayakan Natal Bersama Anak-Anak Korban Erupsi Gunung Lewotobi. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo merayakan Natal bersama dengan anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, NTT, Sabtu (28/12/2024).

Momen kebersamaan merayakan Natal tersebut berlangsung di Posko Pengungsian Kobasoma, Flores Timur. 

Dalam kegiatan itu diantaranya dilaksanakan penyerahan hasil kreasi oleh anak-anak pengungsi kepada Ketum Bhayangkari.

Kemudian, pembacaan puisi “Terima Kasih Polisiku” oleh perwakilan anak. Dilanjutkan dengan, pemberian bingkisan oleh Ketum Bhayangkari kepada perwakilan anak-anak pengungsi.

Ketum Bhayangkari dan anak-anak pun larut bahagia dalam kegiatan perayaan Natal bersama anak-anak tersebut. 

Sebelumnya, Juliati sempat meninjau dua posko pengungsian bencana erupsi Gunung Lewotobi di Lewoingu Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis, 14 November 2024. 

Juliati dan rombongan pengurus Bhayangkari meninjau Posko Kobasoma dan Konga. Dalam kesempatan itu, Juliati menyalurkan bantuan yang diperlukan oleh para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi. 

 

Telusuri berita news lainnya
