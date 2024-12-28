Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kedipan Mata Prabowo Soal PPN 12 Persen

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |23:02 WIB
Kedipan Mata Prabowo Soal PPN 12 Persen
Kedipan Mata dan Senyuman Prabowo Soal Isu Kenaikan PPN 12 Persen. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan gestur menarik saat ditanya soal rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Ia hanya terlihat tersenyum dan mengedipkan satu mata saat ditanya oleh awak media usai menghadiri puncak Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024). 

Alih-alih menjawab secara langsung, Prabowo mengedipkan satu mata sambil tetap mempertahankan senyum khasnya. Dia pun tak menjawab sepatah katapun terkait kenaikan PPN 12%, yang mulai berlaku tahun depan itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sambutannya pada puncak Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena itu menegaskan bahwa tidak ada niat sedikitpun pemerintahannya untuk mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. 

“Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikitpun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo dalam sambutannya.

 

