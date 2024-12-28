Volunteer of The Year 2024 PMI, Walkot Jakpus: Bentuk Penghormatan ke Seluruh Relawan

JAKARTA – PMI Jakarta Pusat menggelar malam penganugerahan "Volunteer of the Year 2024" di Gedung Kesenian Jakarta, Jumat (27/12/2024) malam. Dalam penghargaan itu, MNC Peduli turut mendapat penghargaan dari PMI Kota Jakarta Pusat.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, kegiatan penghargaan "Volunteer of the Year 2024" dari Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pada seluruh relawan.

"Tentunya ini merupakan bentuk sebuah penghormatan, penghargaan, apresiasi kepada seluruh relawan, kata Arifin usai hadiri acara itu.

“Volunteer PMI yang selama ini memang kita rasakan betapa mereka tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang yang ada adalah bagaimana kemudian bisa berbagi, berkontribusi, memberikan satu bantuan kemanusiaan pada saat situasi bencana itu terjadi," sambungnya.

Bagi Arifin, kehadiran para relawan punya makna yang luar biasa bagi masyarakat. Ia berkata, para relawan itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan untuk mereka yang menjadi korban bencana. Arifin pun berharap, kegiatan itu bisa digelar secara rutin tiap tahun.

"Karena sesungguhnya organisasi PMI tanpa relawan tentunya tidak bisa berbuat apa-apa, ya maka dengan kehadiran relawan itu sendirilah, maka PMI bisa berbuat lebih banyak buat warga khususnya warga yang terkena bencana," kata Arifin

Apalagi, kata Arifin, untuk menjadi relawan itu ada panggilan hati. Ia pun berjata, relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, melainkan tak ternilai jasa dan pengabdiannya.