Kebakaran Hebat Landa Gudang dan Rumah Warga di Jakarta Utara

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal sekaligus gudang di Komplek Uka Jalan Perdamaian RT 17/8, Koja, Jakarta Utara terbakar hebat pada Sabtu (28/12/2024). Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai dua bangunan rumah.

"Dugaan penyebab korsleting listrik, warga melihat api muncul dari lantai 2 dan sudah membesar yang berasal dari korsleting listrik, tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

“Selanjutnya warga melakukan pelaporan ke pemadam kebakaran melalui telepon dan sebagian mendatangi pos Damkar Lagoa," sambungnya.

Api berhasil dipadamkan sekira pukul 03.13 WIB dengan pengerahan belasan unit pemadam kebakaran dan puluhan personil.

"Pemadaman selesai atau hijau. Pengerahan unit 18 dan 90 personil," demikian keterangan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran Gudang dan rumah warga di Jakarta Utara tersebut. Kerugian ditaksir sebesar ratusan juta rupiah.

(Fahmi Firdaus )