Antisipasi Kemacetan saat Natal Nasional di GBK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

JAKARTA - Natal Nasional bakal digelar di kawasan SUGBK Jakarta pada Sabtu (28/12/2024) sore nanti. Guna mengantisipasi kemacetan saat kegiatan dilakukan pada pukul 16.00 WIB nanti, polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas

"Kami imbau pada masyarakat, baik peserta maupun pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan/tata tertib yang disampaikan petugas di lapangan sehingga kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12/2024).



Menurutnya, polisi telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di jalanan kawasan SUGBK untuk mengantisipasi kemacetan saat kegiatan keagamaan yang diperkirakan dihadiri 15 ribu jemaat itu. Penerapan rekayasa arus lalu lintas itu bersifat situasional melihat perkembangan di lapangan.

Polisi, kata dia, menghimbau pengguna jalan lainnya untuk mencari jalur alternatif guna mengantisipasi kemacetan dan peserta menaati aturan berlalu lintas. Masyarakat juga diimbau saling menghormati dan menghargai demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Adapun Natal Nasional itu rencananya digelar di kawasan SUGBK pada sore nanti. Presiden RI, Prabowo Subianto pun dikabarkan hadir dalam kegiatan keagamaan puncak Natal 2024 tersebut.

(Angkasa Yudhistira)