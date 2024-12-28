Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 Rumah dan 3 Ruko Kebakaran di Koja Jakarta Utara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |10:47 WIB
9 Rumah dan 3 Ruko Kebakaran di Koja Jakarta Utara
Kebakaran melanda 9 rumah dan 3 ruko di Koja, Jakarta Utara (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan menyebut 9 rumah tinggal hingga 3 Ruko ludes terbakar di Jalan Mahoni Ujung RT 14/10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu (28/12/2024) dini hari. 

Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan dipastikan tidak ada korban dalam musibah tersebut.

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Objek terdampak 9 Rumah tinggal, 1 Gudang, 3 Ruko, 1 Bengkel, 1 Warung. 9 KK, 15 Jiwa. Korban jiwa dan pengungsi nihil," ujar Yohan saat dikonfirmasi.

Yohan menyebut api berhasil dipadamkan pukul 03.13 WIB dengan pengerahan 18 unit damkar. Adapun taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat musibah kebakaran itu.

"Selesai ditangani oleh 18 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil. Estimasi kerugian Rp877.000.000," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193392//villa-FV8O_large.jpg
10 Villa di Bali Ludes Terbakar Gegara Kembang Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192349//petugas_pemadam_kebakaran-Yui5_large.jpg
Fasad Gedung Sarinah Terbakar, Manajemen Pastikan Operasional Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357//rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement