9 Rumah dan 3 Ruko Kebakaran di Koja Jakarta Utara

Kebakaran melanda 9 rumah dan 3 ruko di Koja, Jakarta Utara (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan menyebut 9 rumah tinggal hingga 3 Ruko ludes terbakar di Jalan Mahoni Ujung RT 14/10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu (28/12/2024) dini hari.

Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan dipastikan tidak ada korban dalam musibah tersebut.

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Objek terdampak 9 Rumah tinggal, 1 Gudang, 3 Ruko, 1 Bengkel, 1 Warung. 9 KK, 15 Jiwa. Korban jiwa dan pengungsi nihil," ujar Yohan saat dikonfirmasi.

Yohan menyebut api berhasil dipadamkan pukul 03.13 WIB dengan pengerahan 18 unit damkar. Adapun taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat musibah kebakaran itu.

"Selesai ditangani oleh 18 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil. Estimasi kerugian Rp877.000.000," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)