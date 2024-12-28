Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Wanita Cantik Ini Kehilangan Jutaan Rupiah Usai Jadi Korban Ganjal ATM di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |11:26 WIB
Duh! Wanita Cantik Ini Kehilangan Jutaan Rupiah Usai Jadi Korban Ganjal ATM di Depok
Ilustrasi Ganjal ATM/Antara/Ist
A
A
A

DEPOK - Seorang wanita bernama Cipta (44) asal Kota Depok, Jawa Barat menjadi korban ganjal kartu ATM di sebuah minimarket kawasan Gas Alam, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ia menyebut uang jutaan rupiah raib dan hanya disisakan Rp58 ribu setelah dicek mutasi.

"Waktu saya lapor saya pulang karena saya enggak bawa handphone kan, saya sempet pulang. akhirnya saya telepon customer service,” kata Cipta usai membuat laporan di Mapolres Metro Depok, dikutip, Sabtu (28/12/2024).

"Ini kan ATM bapak saya. Setelah dicek, akhirnya baru ketahuan disitu ada penarikan. Jadi penarikan uang jadi sisa Rp58.000. Nominalnya enggak banyak cuma Rp2,4 juta. Saya pun sudah tanya petugas Indomaret,”tutup wanita berparas cantik tersebut.

Sementara itu, Kapolsek Cimanggis Kompol Tatang Targana menyebut pihaknya tengah menyelidiki kasus ganjal ATM di wilayah Cimanggis itu. Ia memerintahkan anggotanya untuk memantau ATM di wilayahnya.

"Laporan sudah ditindaklanjuti oleh SPKT Polres. Polsek tetap membantu penyelidikan dan memantau setiap ATM," ucap Tatang.

Tatang menyebut sejauh ini baru ada satu laporan polisi terkait modus ganjal ATM di wilayah Cimanggis. "Kalau di wilayah Cimanggis baru 1 laporan ke Polres," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
