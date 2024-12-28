Viral! Ormas PP Sebar Proposal Sumbangan Dana Tahun Baru Rp44 Juta

BEKASI - Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) jadi viral pasca terdapat selebaran proposal terkait anggaran perayaan tahun baru sebesar Rp44 juta. Proposal itu diduga digunakan untuk meminta sumbangan.

Dalam unggahan yang tersebar di media sosial, proporosal tersebut membawa kop surat Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru pun dirinci dengan 15 kategori mulai dari pembuatan proposal hingga biaya tak terduga.

1. Klarifikasi PP

Terkait hal ini, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bekasi, Ariyes Budiman menyebutkan proposal ormas meminta sumbangan merupakan perbuatan keliru. Ariyes mengaku pihaknya telah memanggil sosok berinisial ED yang disebut mengeluarkan proposal itu.

"Yang bersangkutan (ED) telah dipanggil dan telah diberikan sanksi administrasi. Proposal ormas meminta sumbangan tahun baru adalah perbuatan yang keliru," kata Ariyes dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

2. Bukan Paksaan

Dalam hasil pemeriksaan, Ariyes menyebut ED merupakan sosok yang mengeluarkan proposal itu. Kepada Ariyes, ED mengaku sumbangan itu bukan bersifat paksaaan.

"ED menyebut bahwa proposal tersebut sifatnya sukarela dan tidak dipaksa kepada para pelaku usaha dan dirinya menyebut bahwa kegiatan tersebut ada santunan anak yatim, pengajian rutin tahunan. Namun tidak dirinci. Dirinya telah membuat video klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat yang dirugikan," ungkap Ariyes.