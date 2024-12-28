Apes! Seorang Pemuda Babak Belur Dikeroyok dan Jadi Korban Perampokan di Cengkareng

JAKARTA-Nasib apes dialami oleh seorang pemuda berinisial A. Selain menjadi korban pengeroyokan, dia pun menjadi korban perampokan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini, polisi sedang memburu para pelaku.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary mengatakan, peristiwa itu berawal saat korban baru saja pula bekerja di kawasan Jalan Flamboyan, Cengkareng, Jakarta Barat.

Namun kata Ade Ary, mendadak, sejumlah orang mendatangi korban dan langsung merampas handphone miliknya.

"Pelaku datang dari belakang korban menarik korban hingga terjatuh," ujarnya pada wartawan, Sabtu (28/12/2024).

Saat terjatuh, pelaku berhasil mengambil handphone korban. Sejumlah pelaku juga memukuli korban dan mengikat kaki dan tangannya menggunakan kabel serta menutupi kepala korban agar para pelaku tak dikenali.

"Korban melapor ke polisi karena handphone miliknya itu masih dalam cicilan. Saat ini kasusnya tengah dalam pengusutan Polres Metro Jakarta Barat," tutup mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut.

(Fahmi Firdaus )