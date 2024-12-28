Kawasan Senayan Mulai Dipenuhi Pengunjung Jelang Perayaan Natal Nasional 2024

JAKARTA - Kawasan Senayan mulai dipenuhi pengunjung jelang acara puncak perayaan natal nasional tahun 2024 yang diselenggarakan Sabtu (28/12/2024) sore nanti.

Berdasarkan pantauan di lokasi pukul 15.30 WIB kendaraan mulai ramai terlihat mengantre di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Gelora Bung Karno (GBK). Adapun pintu masuk GBK juga ramai dimasuki kendaraan.

Terlihat massa yang datang merupakan massa jemaat yang akan menghadiri perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena. Namun terlihat juga ramai massa yang mengunjungi kawasan Jakarta Conventiom Centre (JCC) untuk menghadiri wisuda.

Di kawasan Indonesia Arena, jemaat yang hendak merayakan Natal Nasional juga terlihat ramai untuk masuk sejak pukul 15.00 WIB. Mereka terlihat datang bersama rombongannya masing-masing.

Mereka terlihat memakai pakaian rapih saat mendatangi acara itu. Beberapa di antaranya juga terlihat mengenakan pernak-pernik natal seperti topi santa.

Berdasarkan jadwal acara yang diterima Okezone, acara perayaan puncak natal nasional ini akan dimulai pada pukul 17.00 WIB. Adapun Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir bersama sejumlah Menteri atau Wakil Menteri dari Kabinet Merah Putih.

(Angkasa Yudhistira)