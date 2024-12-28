Terlibat Aksi Tawuran, Belasan Remaja Ditangkap Polisi di Petamburan

JAKARTA - Polisi mengamankan 13 orang remaja yang diduga terlibat aksi tawuran di kawasan Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (28/12/2024). Aparat meminta agar para orangtua mengawasi anak-anak untuk tak terlibat aksi tak terpuji.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto mengatakan, belasan remaja itu diamankan karena diduga terlibat aksi tawuran, yang mana sejatinya berpotensi menimbulkan korban jiwa. Tim berhasil mengamankan mereka pasca menerima laporan warga tentang aksi tawuran di kawasan Jelambar pada sekira pukul 04.00 WIB.

"Saat tiba di lokasi, kami mendapati sekelompok remaja terlibat tawuran. Kami langsung berupaya menghentikan aksi mereka dan berhasil mengamankan 13 orang remaja," ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti berupa 4 buah celurit, 2 buah corbek, dan 1 buah stik golf di dekat lokasi tawuran yang diduga dipakai untuk tawuran.

Polisi saat ini tengah mendalami motivasi para remaja itu melakukan aksi yang berpotensi membahayakan nyawa itu.

"Kami mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka. Libur panjang seharusnya menjadi waktu untuk mempererat hubungan keluarga, bukan malah terlibat dalam aksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain," katanya.

(Puteranegara Batubara)