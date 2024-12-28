Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlibat Aksi Tawuran, Belasan Remaja Ditangkap Polisi di Petamburan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |16:28 WIB
Terlibat Aksi Tawuran, Belasan Remaja Ditangkap Polisi di Petamburan
Ilustrasi Polisi Tangkap Pelaku Tawuran. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan 13 orang remaja yang diduga terlibat aksi tawuran di kawasan Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu (28/12/2024). Aparat meminta agar para orangtua mengawasi anak-anak untuk tak terlibat aksi tak terpuji.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP M Hari Agung Julianto mengatakan, belasan remaja itu diamankan karena diduga terlibat aksi tawuran, yang mana sejatinya berpotensi menimbulkan korban jiwa. Tim berhasil mengamankan mereka pasca menerima laporan warga tentang aksi tawuran di kawasan Jelambar pada sekira pukul 04.00 WIB.

"Saat tiba di lokasi, kami mendapati sekelompok remaja terlibat tawuran. Kami langsung berupaya menghentikan aksi mereka dan berhasil mengamankan 13 orang remaja," ujarnya saat dikonfirmasi. 

Menurutnya, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti berupa 4 buah celurit, 2 buah corbek, dan 1 buah stik golf di dekat lokasi tawuran yang diduga dipakai untuk tawuran.

Polisi saat ini tengah mendalami motivasi para remaja itu melakukan aksi yang berpotensi membahayakan nyawa itu.

"Kami mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka.  Libur panjang seharusnya menjadi waktu untuk mempererat hubungan keluarga, bukan malah terlibat dalam aksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098/tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement