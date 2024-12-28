Libur Akhir Tahun, Ragunan Dikunjungi 44 Ribu Orang Hari Ini

JAKARTA - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini, Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menjadi salah satu tempat yang banyak didatangi warga untuk berlibur. Tercatat, pada Sabtu (28/12/2024) ini, lebih dari 44 ribu pengunjung mendatangi tempat wisata yang ada di kawasan Psar Minggu, Jakarta Selatan itu.

"Tercatat jumlah pengunjung hingga pukul 16.00 WIB tadi sebanyak 44.736 orang," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang di Ragunan.

Menurutnya, jumlah pengunjung pada hari ini mengalami peningkatan dibandingkan pada hari Sabtu biasanya. Peningkatan tersebut terjadi karena saat ini masih dalam suasana libur natal dan tahun baru.

Adapun rincian kendaraan yang masuk ke Ragunan, kata dia, sebanyak pengunjung menaiki 98 sepeda, 4 ribu lebih pengunjung menaiki motor, lalu sebanyak 3 ribu lebih pengunjung menaiki mobil pribadi, dan sebanyak 28 pengunjung menaiki bus.

"Paling banyak pengunjung ke ke Pusat Primata Schmutzer ada 6.118 orang dan 2.116 orang mendatangi Taman Satwa Anak," katanya.

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 15.30 WIB, arus lalu lintas di jalanan sekitar Ragunan tampak padat. Misalnya saja di Jalan Harsono RM mengarah Jalan Saco dan sebaliknya.