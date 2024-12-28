Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Lajur Sudirman-Thamrin dan Sekitar Lapangan Banteng Ditutup saat Malam Tahun Baru, Catat Jalur Alternatifnya!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |18:24 WIB
2 Lajur Sudirman-Thamrin dan Sekitar Lapangan Banteng Ditutup saat Malam Tahun Baru, Catat Jalur Alternatifnya!
Rekayasa Lalin di Malam Tahun Baru 2025 (Foto : Dishub Jakarta)
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup dua lajur Jalan Sudirman-Thamrin dan sekitar Lapangan Banteng saat perayaan Malam Tahun Baru 2025 di Jakarta.

"Penutupan jalan (2 arah) secara bertahap dan bersifat situasional pukul 18.00 WIB pada 31 Desember 2024, sampai dengan pukul 02.00 WIB pada 1 Januari 2025," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12/2024).

Syafrin mengimbau masyarakat yang hendak menghabiskan waktu saat malam pergantian tahun di kawasan Sudirman-Thamrin dan Lapangan Banteng agar menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, MRT, dan Kereta Commuter untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas.

"Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan dijalan. Kepada para pengguna Kereta Api jarak jauh yang akan menuju Stasiun Gambir agar dapat menyesuaikan waktu perjalanannya," ujarnya.

Berikut jalur alternatif saat perayaan Malam Tahun Baru 2025 sekitar Sudirman-Thamrin;

- Lalu Lintas dari Selatan ke Utara dialihkan melalui Jalan Hang Lekir I-Jalan Hang Tuah-Jalan Hang Lekir IV - Jalan Hang Lekir II-Jalan Hang Lekir I-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Gatot Subroto-Jalan KS Tubun-Jalan KH Mas Mansyur - Jalan Cideng - dst. Atau dapat melalui Jalan HR Rasuna Said-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan KH Mas Mansyur-dst maupun pada arah sebaliknya (Utara ke Selatan);

 

