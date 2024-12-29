Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertempuran Pangeran Diponegoro dengan Gurunya di Perang Sabil 

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |05:31 WIB
Pertempuran Pangeran Diponegoro dengan Gurunya di Perang Sabil 
Pangeran Diponegoro (foto: dok ist)
PERTEMPURAN antara pasukan Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo pernah terjadi. Padahal kedua orang ini adalah sosok yang dekat, bahkan Pangeran Diponegoro konon pernah berguru ke Kiai Mojo, serta pernah menjadi panglima tempur pasukan Pangeran Diponegoro.

Kala itu mayoritas dari pasukan Kiai Mojo diisi oleh orang-orang Pajang. Hal ini menambah kesibukan Pangeran Diponegoro yang tengah berupaya melakukan perlawanan ke pemerintah kolonial Belanda.

Peperangan itu konon terjadi karena mengusung aspek kedaerahan yang terlalu kuat. Padahal kedua kubu ini sebenarnya sama-sama berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan sebagian besar basis pasukan mereka juga ada di Jawa tengah bagian selatan. 

Pasukan Diponegoro yang didukung kaum santri sebanyak 200 orang laki-laki dan perempuan sebagaimana dikutip dari Peter Carey dalam bukunya "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785 - 1825)". Para pasukan sang pangeran ini terdiri dari beberapa orang Arab dan peranakan Tionghoa.

Tak hanya itu, pasukan Pangeran Diponegoro juga ada yang berasal dari golongan santri istana, yang merupakan anggota hierarki pejabat resmi islam dan resimen pasukan yang direkrut dari para santri keraton. Sementara kelompok yang dibawa Kiai Mojo yang notabene juga dekat dengan Pangeran Diponegoro.

 

Halaman:
1 2
      
