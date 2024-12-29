Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Pasukan Hantu Laut Minahasa yang Ditakuti Serdadu Belanda 

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |08:25 WIB
Mengenal Pasukan Hantu Laut Minahasa yang Ditakuti Serdadu Belanda 
Illustrasi Pasukan Hantu Laut Minahasa (foto: dok wikipedia)
A
A
A

PASUKAN BELANDA dibuat ketakutan dengan tentara 'hantu laut' Minahasa. Pasukan khusus Minahasa itu menghantui pasukan Belanda yang hendak mengambil kora-kora yang karam, saat kalah berperang melawan pasukan Minahasa.

Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Wendersteyd itu awalnya diperintahkan untuk mengangkat kembali kora-kora yang karam. Konon hantu - hantu laut itu ditakuti betul oleh pasukan Belanda. 

Pasukan itu biasanya menyerang di malam hari, muncul dan menyergap pasukan Belanda. Kemunculan tiba-tiba itu mengejutkan pasukan Belanda. Mereka panik dan kocar - kacir menghadapi lemparan tombak dan tembakan senapan prajurit Minahasa. 

Serdadu Belanda yang lolos dari penyergapan itu menyingkir ke Tataaran, meninggalkan perahu dan tongkang mereka yang kemudian jatuh ke tangan pasukan Minahasa, dikisahkan pada buku "Sejarah Nasional Indonesia IV : Kemunculan Penjajahan di Indonesia". Kalangan serdadu Belanda diliputi ketakutan, khususnya terhadap 'hantu-hantu danau'. 

 

Telusuri berita news lainnya
