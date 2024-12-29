Ini Kata Prabowo soal Kumpulkan Ketum Parpol di Kediamannya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pertemuan sejumlah pimpinan partai politik (Parpol) di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 Desember 2024 sore.

Prabowo mengatakan, pertemuannya dengan pimpinan Parpol hanya pertemuan biasa. Apalagi, pertemuan kali ini dilakukan usai dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah negara.

"Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu," ujarnya di Indonesia Arena.

Ditambahkan Prabowo, bahwa pertemuannya dengan pimpinan Parpol yang juga menjadi menterinya di Kabinet Merah Putih itu dalam rangka membahas rangkaian libur Natal dan Tahun Baru 2025.

"Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya," katanya.