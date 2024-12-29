Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kenaikan PPN 12%, Mensesneg: Enggak Tahu Aku...

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |11:58 WIB
Soal Kenaikan PPN 12%, Mensesneg: Enggak Tahu Aku...
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi enggan memberi tanggapan saat ditanya soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen jadi 12 persen pada 2025. Hadi malah mengaku tidak mengetahui terkait kebijakan tersebut.

"Enggak tahu aku, jangan tanya yang itu," kata Prasetyo usai menghadiri acara perayaan Natal nasioanal di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu 28 Desember 2024.

Menurutnya, pertanyaan terkait kenaikan PPN 12 persen lebih tepat disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Termasuk soal penundaan Perppu 12 persen. 

"Masalah PPN tanya Menkeu, tanya Pak Airlangga dan Menkeu,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka berharap Presiden Prabowo Subianto menunda rencana pemerintah menaikkan PPN senilai 12 persen. Hal tersebut disampaikan Rieke dalam l Rapat Paripurna DPR RI ke-9 penutupan persidangan I tahun sidang 2024-2025, di ruang sidang DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis 5 Desember 2024.

"Saya merekomendasikan di Rapat Paripurna ini mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021," kata Rieke di ruang sidang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100344/ahy-527t_large.jpg
AHY: Partai Demokrat Dukung Kenaikan PPN Jadi 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100194/ppn-bULs_large.jpg
Sore Ini, Prabowo Dikabarkan Bakal Beri Keterangan Terkait PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/337/3099810/ppn-u7da_large.jpg
MKD Tunda Pemanggilan Rieke Diah Pitaloka Terkait Provokasi PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099516/kedipan_mata_dan_senyuman_prabowo_soal_isu_kenaikan_ppn_12_persen-paQP_large.jpeg
Kedipan Mata Prabowo Soal PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/338/3099277/ppn-glnp_large.jpg
Dipukul Mundur, Mahasiswa Demo Tolak PPN 12% di Patung Kuda Akhirnya Bubarkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/338/3099271/demo_ppn-8SFg_large.jpg
Demo Tolak PPN 12% Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Baku Hantam di Patung Kuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement