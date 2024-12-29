Absen di Pertemuan Ketum Parpol KIM Plus di Rumah Prabowo, Ada Apa dengan Surya Paloh?

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak ikut hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Desember 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, hubungan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto tak ada masalah. Hal itu disampaikan Saan sekaligus merespon absennya Surya Paloh dalam pertemuan pimpinan partai KIM Plus.

"Tidak ada masalah (hubungan Surya Paloh dan Prabowo) bahkan semakin hangat," terang Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2024).

Saan pun menegaskan NasDem masih berkomitmen menjadi bagian dari koalisi Pemerintah. Ia berkata bahwa partainya berkomitmen untuk mendukung Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan.

"NasDem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terkait dengan berbagai kebijakan, program yang pemerintah jalankan. Jadi, NasDem tetap bersama dengan pemerintah," terang Saan.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto sejak sore hari. Kemudian, pada pukul 18.51 WIB, mereka mulai meninggalkan lokasi.