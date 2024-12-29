Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Absen di Pertemuan Ketum Parpol KIM Plus di Rumah Prabowo, Ada Apa dengan Surya Paloh?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |12:37 WIB
Absen di Pertemuan Ketum Parpol KIM Plus di Rumah Prabowo, Ada Apa dengan Surya Paloh?
Prabowo Subianto dan Surya Paloh (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak ikut hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Desember 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, hubungan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto tak ada masalah. Hal itu disampaikan Saan sekaligus merespon absennya Surya Paloh dalam pertemuan pimpinan partai KIM Plus.

"Tidak ada masalah (hubungan Surya Paloh dan Prabowo) bahkan semakin hangat," terang Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2024).

Saan pun menegaskan NasDem masih berkomitmen menjadi bagian dari koalisi Pemerintah. Ia berkata bahwa partainya berkomitmen untuk mendukung Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan.

"NasDem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terkait dengan berbagai kebijakan, program yang pemerintah jalankan. Jadi, NasDem tetap bersama dengan pemerintah," terang Saan.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto sejak sore hari. Kemudian, pada pukul 18.51 WIB, mereka mulai meninggalkan lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052580/kim_plus-sWrd_large.jpg
Apa Itu KIM Plus? Istilah yang Muncul Saat Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052571/kim_plus-mDFQ_large.jpg
Apakah Partai Politik Bisa Keluar dari KIM Plus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193668//prabowo-L1Js_large.jpg
Prabowo Gelar Retret Menteri-Wamen di Hambalang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193452//prabowo-xNGq_large.jpg
Latar Belakang Kopassus, Strategi Prabowo Terstruktur dan Masif saat Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193279//presiden_prabowo-QDUW_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193236//presiden_prabowo-vkME_large.jpg
Prabowo Setujui Satgas Kuala, Anggarkan Rp60 Triliun untuk Normalisasi Sungai Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement