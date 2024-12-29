Waspada! Banjir Rob Intai Pesisir Indonesia hingga 8 Januari 2025

JAKARTA - BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi terjadinya banjir pesisir atau rob periode 29 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Masyarakat pun diimbau waspada.

Potensi terjadinya banjir rob disebabkan adanya fenomena Bulan Baru pada 31 Desember 2024. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

BMKG menyebutkan, potensi banjir rob berbeda waktu di tiap wilayah yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Misalnya, aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG," tulis BMKG.

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia berikut:

- Pesisir Aceh

- Pesisir Sumatera Utara

- Pesisir Kepulauan Riau

- Pesisir Sumatera Barat

- Pesisir Jambi

- Pesisir Kepulauan Bangka Belitung

- Pesisir Lampung

- Pesisir Banten

- Pesisir Jakarta