Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Crazy Rich Surabaya Budi Said Divonis 15 Tahun Penjara, Ini Kata Pakar Hukum

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |16:38 WIB
Crazy Rich Surabaya Budi Said Divonis 15 Tahun Penjara, Ini Kata Pakar Hukum
Crazy Rich Budi Said menjalani persidangan (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Crazy rich Surabaya, Budi Said dijatuhi vonis  hukuman 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia terbukti bersalah dalam kasus korupsi jual beli emas PT Antam seberat 1,1 ton.

Menurut pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hadjar, putusan hakim kepada Budi Said sudah tepat dan sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku. Sebab, dalam putusan ada faktor yang memberatkan dan meringankan.

"Dari sudut hukum pidana, putusan hakim terhadap Budi Said itu lumrah dan wajar saja, karena dalam hukum pidana dikenal faktor-faktor yang dapat memberatkan, meringankan bahkan menghapuskan hukuman," ujar Fikar kepada wartawan, dikutip Minggu (29/12/2024).

Fikar membandingkan vonis putusan terhadap Budi Said dengan hukuman terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah yang hanya dihukum 6,5 tahun meskipun menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun. Menurut Fikar, putusan hakim sangat dipengaruhi oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

"Makanya, fakta-fakta itu harus ditampilkan di persidangan, baik melalui keterangan ahli ataupun saksi atau alat bukti lainnya," ujarnya.

Hal tersebut, kata Fikar, untuk memberi pemahaman pada hakim bahwa kerugian akibat tindak pidana pertambangan tidak hanya kerugian materil yang nampak. Namun, juga kerugian lingkungan dan kerugian sosial lainnya.

"Sehingga sampai pada perhitungan Rp300 T. Dan tentu saja jika pemahaman ini dipahami hakim maka akan berpengaruh pada putusan yang dijatuhkan," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175/kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176754/gedung_kpk-DQgl_large.jpg
KPK soal 57 Mantan Pegawai Ingin Kembali Bertugas: Tunggu Proses di KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174230/menteri_haji_dan_umrah-W8kt_large.jpg
Menteri Haji dan Umrah Datang ke KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172609/korupsi-0ivd_large.jpg
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Terkait Kasus Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383/kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168831/kpk-kC7E_large.jpg
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Katalis di Pertamina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement