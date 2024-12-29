Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Ancam Bongkar Skandal Pejabat, Mensesneg: Emangnya Ada? Sampaikan Saja

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |16:50 WIB
Hasto Ancam Bongkar Skandal Pejabat, Mensesneg: Emangnya Ada? Sampaikan Saja
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang disebut akan membongkar skandal elite-elite politik dan petinggi negara dalam kasus korupsi. Hal itu disampaikan usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka KPK pada Kamis (26/12/2024).

Prasetyo mempertanyakan keberadaan video-video yang dimaksud. Meski begitu, dia mempersilahkan Hasto untuk mengungkap hal tersebut ke publik jika memang benar ada bukti-bukti seperti yang diucapkan.

“Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya sampaikan saja,” kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

“Kan semua landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” imbuhnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192488//mensesneg_prasetyo_hadi-RZhk_large.jpg
Tahun Baru Tanpa Pesta Kembang Api, Istana: Tunjukkan Empati dan Solidaritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291//pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068//mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188869//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-k9pW_large.jpg
Hasto: Saya Tak Mau Jadi Pejabat Negara, Godaannya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188407//pdip-R10Z_large.jpg
Bencana Sumatera, Hasto Singgung Megawati yang Hobi Merawat Tanaman dan Lingkungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement