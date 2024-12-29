Hasto Ancam Bongkar Skandal Pejabat, Mensesneg: Emangnya Ada? Sampaikan Saja

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang disebut akan membongkar skandal elite-elite politik dan petinggi negara dalam kasus korupsi. Hal itu disampaikan usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka KPK pada Kamis (26/12/2024).

Prasetyo mempertanyakan keberadaan video-video yang dimaksud. Meski begitu, dia mempersilahkan Hasto untuk mengungkap hal tersebut ke publik jika memang benar ada bukti-bukti seperti yang diucapkan.

“Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya sampaikan saja,” kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

“Kan semua landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” imbuhnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.