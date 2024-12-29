Hasto Kristiyanto Klaim Punya Video Skandal Korupsi, KPK: Laporkan!

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku membuat puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Hal itu dibunyikan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto berharap, Hasto dapat melaporkan kepada pihak berwajib terkait dugaan praktik rasuah dengan bukti yang ia miliki.

"KPK berharap, siapapun yang memiliki informasi, tentang adanya tindakan korupsi, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi," kata Tessa saat dihubungi wartawan, Minggu (29/12/2024).

Tessa menjelaskan, laporan Hasto diperlukan guna bukti yang ia miliki bisa menjadi bukti untuk mengungkap secara terang benderang.

Juru bicara berlatar belakang penyidik ini melanjutkan, Hasto bisa melaporkan ke tiga aparat penegak hukum (APH) yang berwenang, yakni KPK, Kejaksaan, maupun Polri.

"Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Juru bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli menyebut, sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini, puluhan video itu akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi di Tanah Air.