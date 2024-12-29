KPK Bakal Dalami Keterangan Dana CSR BI DIterima Semua Anggota Komisi XI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami perihal pernyataan semua anggota Komisi XI menerima dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Hal tersebut buntut dari keterangan Anggota Komisi XI DPR RI, Satori usai dirinya diperiksa oleh KPK pada Jumat (27/12/2024).

"Yang pasti penyidik akan menggali seluruh informasi yang menurut penyidik berkaitan dan mendukung pembuktian atas pasal sangkaan dalam proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi wartawan, Minggu (29/12/2024).

Terpisah, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto pun senada dengan Fitroh. Menurutnya, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait pernyataan Satori. Termasuk anggota Komisi XI.

"Akan didalami Penyidik keterangannya. Dan semua saksi yang dibutuhkan dalam rangka menerangkan perkara yang sedang ditangani akan dilakukan pemanggilan oleh Penyidik," ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK telah selesai memeriksa anggota DPR RI, Satori terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Usai pemeriksaan, Satori mengungkapkan bentuk dana CSR BI tersebut berbentuk program yang disalurkan ke yayasan.

"Program ya, (bentuk) programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil," kata Satori di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/12/2024).

Namun, Satori enggan menjelaskan lebih detail perihal program tersebut, termasuk yayasab penerima CSR.

"Semua (CSR) kepada yayasan," ucapnya.