Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Bakal Dalami Keterangan Dana CSR BI DIterima Semua Anggota Komisi XI

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:33 WIB
KPK Bakal Dalami Keterangan Dana CSR BI DIterima Semua Anggota Komisi XI
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami perihal pernyataan semua anggota Komisi XI menerima dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

Hal tersebut buntut dari keterangan Anggota Komisi XI DPR RI, Satori usai dirinya diperiksa oleh KPK pada Jumat (27/12/2024). 

"Yang pasti penyidik akan menggali seluruh informasi yang menurut penyidik berkaitan dan mendukung pembuktian atas pasal sangkaan dalam proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi wartawan, Minggu (29/12/2024). 

Terpisah, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto pun senada dengan Fitroh. Menurutnya, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait pernyataan Satori. Termasuk anggota Komisi XI. 

"Akan didalami Penyidik keterangannya. Dan semua saksi yang dibutuhkan dalam rangka menerangkan perkara yang sedang ditangani akan dilakukan pemanggilan oleh Penyidik," ujar Tessa. 

Sebelumnya, KPK telah selesai memeriksa anggota DPR RI, Satori terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Usai pemeriksaan, Satori mengungkapkan bentuk dana CSR BI tersebut berbentuk program yang disalurkan ke yayasan. 

"Program ya, (bentuk) programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil," kata Satori di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/12/2024). 

Namun, Satori enggan menjelaskan lebih detail perihal program tersebut, termasuk yayasab penerima CSR.

"Semua (CSR) kepada yayasan," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR KPK korupsi CSR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193728//dpr_ri-hBfl_large.jpg
DPR: Negara Hadir dalam Kehidupan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193504//kpk-PV48_large.jpg
Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Diumumkan, KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193160//dpr-NrJt_large.jpg
KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku, DPR: Selamat Menikmati Dua Aturan Hukum Pidana Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193142//kpk-7kRK_large.jpg
KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp16,4 Miliar Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192880//kpk-jobk_large.jpg
KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara dari Sektor Hutan Tembus Rp175 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement