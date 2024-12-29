Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat Jeju Air Jatuh, Menlu: Kami Berduka, Pikiran dan Doa Menyertai Para Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:35 WIB
Pesawat Jeju Air Jatuh, Menlu: Kami Berduka, Pikiran dan Doa Menyertai Para Korban
Menlu Sugiono (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan ucapan dukacita atas kecelakaan yang menimpa Pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Ia juga melantunkan doa untuk para korban.

"Kami sangat berduka atas insiden tragis Pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Pikiran dan doa kami menyertai para korban, keluarga mereka, dan semua yang terdampak oleh insiden yang menghancurkan ini,” tulis Sugiono di akun X-nya yang dilihat Minggu (29/12/2024).

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea Selatan (Korsel) melaporkan korban tewas akibat kecelakaan pesawat Jeju Air yang terbakar di Bandara Internasional Muan, Jeolla Selatan, Minggu 29 Desember 2024 mencapai 151 orang.

Melansir BBC, dari jumlah tersebut, 71 korban tewas teridentifikasi laki-laki dan 71 perempuan. Sementara itu, 9 jenazah lainnya belum dapat dipastikan.

Sebagai informasi, pesawat Boeing 737-800, yang dioperasikan oleh Jeju Air, membawa 181 penumpang, termasuk enam awak pesawat tiba di Bandara Muan dari Bangkok, Thailand.

 

