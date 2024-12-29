Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Politisi PDIP Spill Dokumen Penting yang Dititipkan Hasto ke Connie, Isinya Mencengangkan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |19:12 WIB
Politisi PDIP Spill Dokumen Penting yang Dititipkan Hasto ke Connie, Isinya Mencengangkan!
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie (Foto: Dok)
JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli membenarkan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto telah menitipkan dokumen penting kepada analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie di Rusia.

Pernyataan itu dilontarkan Guntur, sekaligus merespons postingan Connie yang mengaku dirinya telah dititipkan sejumlah dokumen penting oleh Hasto.

"Iya betul. Dokumen-dokumen yang otentik yang dijabarkan oleh Mas Hasto dalam video-video itu sebelumnya sudah dititipan ke Ibu Connie Bakrie ke Rusia," kata Guntur saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024).

Guntur pun mengungkapkan, dokumen tersebut berisikan sejumlah bukti dugaan skandal korupsi hingga penyalahgunaan wewenang dari para pejabat negara.

"Dokumen berisikan skandal-skandal korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemakaian alat-alat negara untuk tujuan politik: membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum," kaya Guntur.

Bahkan, kata dia, dokumen itu berisikan dugaan penyalahgunaan elite lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa bangsa hingga berisikan bukti perpanjangan 3 periode.

"Penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, bukti-bukti perpanjangan 3 periode, pengambil-alihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum dan lain-lain," kata Guntur.

 

