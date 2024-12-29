Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Tol Japek Arah Jakarta

JAKARTA - Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas Contraflow di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, arah Jakarta atas diskresi dari pihak Kepolisian. Tujuan Contraflow diberlakukan malam ini, untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus balik libur Nataru.

"Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut dibuka 1 lajur dari KM 55 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak pukul 19.03 WIB," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Plaza Tol Jakarta-Cikampek, Ria Marlinda Paallo dalam keterangan, Minggu (29/12/2024).

Di sisi lain, Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan memastikan kendaraan dalam keadaan prima.