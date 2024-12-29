Gunung Ibu Erupsi Lagi Malam Ini, Tinggi Kolom Abu Capai 4.325 Meter di Atas Permukaan

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengabarkan bahwa Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali terjadi erupsi pada hari Minggu (29/12/2024) malam ini.

"Telah terjadi erupsi G. Ibu, Maluku Utara pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 21:05 WIT," bunyi siaran pers yang dibagikan KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Ibu.

Adapun, tinggi kolom abu teramati ± 3.000 meter di atas puncak atau ±4.325 metet di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi ± 1 menit 58 detik," tuturnya.



(Khafid Mardiyansyah)