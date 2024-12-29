Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ibu Erupsi Lagi Malam Ini, Tinggi Kolom Abu Capai 4.325 Meter di Atas Permukaan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:24 WIB
Gunung Ibu Erupsi Lagi Malam Ini, Tinggi Kolom Abu Capai 4.325 Meter di Atas Permukaan
Gunung Ibu erupsi (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengabarkan bahwa Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali terjadi erupsi pada hari Minggu (29/12/2024) malam ini.

"Telah terjadi erupsi G. Ibu, Maluku Utara pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 21:05 WIT," bunyi siaran pers yang dibagikan KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Ibu.

Adapun, tinggi kolom abu teramati ± 3.000 meter di atas puncak atau ±4.325 metet di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi ± 1 menit 58 detik," tuturnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187673//gunung_semeru_erupsi-uy62_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187467//gunung_semeru_erupsi-hit4_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Belasan Kali sejak Dini Hari, Kolom Abu Capai 1,1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/340/3185585//gunung_lewotobi_laki_laki-A6Dp_large.jpg
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183835//gunung_semeru_erupsi-dSWE_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179321//gunung_semeru_erupsi-kfmn_large.jpg
Gunung Semeru Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 600 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement