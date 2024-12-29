Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ikuti Kalender Hijriah Tunggal Global, Idul Fitri 2025 versi Muhammadiyah akan Jatuh pada 30 Maret

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:56 WIB
JAKARTA - Muhammadiyah memutuskan Idul Fitri 1446 Hijriyah jatuh pada 30 Maret 2025. Hal tersebut mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang Muhammadiyah tetapkan sebagai acuan baru dalam penanggalan hijriyah.

Pengurus Pusat (PP) Muhamamdiyah sudah memutuskan bahwa awal Ramadhan akan jatuh pada 1 Maret 2025. Sedangkan untuk Idul Fitri 1446 Hijriyah akan tiba pada 30 Maret 2025, dengan jumlah puasa Ramadhan berjumlah 29 hari.

Penentuan KHGT sebagai penentuan kriteria kalender hijriyah untuk Muhammadiyah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-32 pada Februari 2024.

Muhammadiyah memandang pentingnya penyatuan kalender Islam secara internasional untuk mengatasi pernedaan penanggalan, yang selama ini jadi kontroversi, serta berdampak pada pelaksanaan ibadah yang berbeda. 

Berikut, Kalender Ramadhan 2025 Versi Muhammadiyah Merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), berikut kalender Ramadhan 2025 versi Muhammadiyah.

1 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 1 Maret 2025
2 Ramadhan 1446 H / Minggu, 2 Maret 2025
3 Ramadhan 1446 H / Senin, 3 Maret 2025
4 Ramadhan 1446 H / Selasa, 4 Maret 2025
5 Ramadhan 1446 H / Rabu, 5 Maret 2025
6 Ramadhan 1446 H / Kamis, 6 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H / Jumat, 7 Maret 2025
8 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 8 Maret 2025
9 Ramadhan 1446 H / Minggu, 9 Maret 2025
10 Ramadhan 1446 H / Senin, 10 Maret 2025
11 Ramadhan 1446 H / Selasa, 11 Maret 2025
12 Ramadhan 1446 H / Rabu, 12 Maret 2025
13 Ramadhan 1446 H / Kamis, 13 Maret 2025
14 Ramadhan 1446 H / Jumat, 14 Maret 2025
15 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 15 Maret 2025
16 Ramadhan 1446 H / Minggu, 16 Maret 2025
17 Ramadhan 1446 H / Senin, 17 Maret 2025
18 Ramadhan 1446 H / Selasa, 18 Maret 2025
19 Ramadhan 1446 H / Rabu, 19 Maret 2025
20 Ramadhan 1446 H / Kamis, 20 Maret 2025
21 Ramadhan 1446 H / Jumat, 21 Maret 2025
22 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 22 Maret 2025
23 Ramadhan 1446 H / Minggu, 23 Maret 2025
24 Ramadhan 1446 H / Senin, 24 Maret 2025
25 Ramadhan 1446 H / Selasa, 25 Maret 2025
26 Ramadhan 1446 H / Rabu, 26 Maret 2025
27 Ramadhan 1446 H / Kamis, 27 Maret 2025
28 Ramadhan 1446 H / Jumat, 28 Maret 2025
29 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 29 Maret 2025

(Khafid Mardiyansyah)

      
