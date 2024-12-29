Ikuti Kalender Hijriah Tunggal Global, Idul Fitri 2025 versi Muhammadiyah akan Jatuh pada 30 Maret

JAKARTA - Muhammadiyah memutuskan Idul Fitri 1446 Hijriyah jatuh pada 30 Maret 2025. Hal tersebut mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang Muhammadiyah tetapkan sebagai acuan baru dalam penanggalan hijriyah.

Pengurus Pusat (PP) Muhamamdiyah sudah memutuskan bahwa awal Ramadhan akan jatuh pada 1 Maret 2025. Sedangkan untuk Idul Fitri 1446 Hijriyah akan tiba pada 30 Maret 2025, dengan jumlah puasa Ramadhan berjumlah 29 hari.

Penentuan KHGT sebagai penentuan kriteria kalender hijriyah untuk Muhammadiyah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-32 pada Februari 2024.

Muhammadiyah memandang pentingnya penyatuan kalender Islam secara internasional untuk mengatasi pernedaan penanggalan, yang selama ini jadi kontroversi, serta berdampak pada pelaksanaan ibadah yang berbeda.

Berikut, Kalender Ramadhan 2025 Versi Muhammadiyah Merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), berikut kalender Ramadhan 2025 versi Muhammadiyah.

1 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 1 Maret 2025

2 Ramadhan 1446 H / Minggu, 2 Maret 2025

3 Ramadhan 1446 H / Senin, 3 Maret 2025

4 Ramadhan 1446 H / Selasa, 4 Maret 2025

5 Ramadhan 1446 H / Rabu, 5 Maret 2025

6 Ramadhan 1446 H / Kamis, 6 Maret 2025

7 Ramadhan 1446 H / Jumat, 7 Maret 2025

8 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 8 Maret 2025

9 Ramadhan 1446 H / Minggu, 9 Maret 2025

10 Ramadhan 1446 H / Senin, 10 Maret 2025

11 Ramadhan 1446 H / Selasa, 11 Maret 2025

12 Ramadhan 1446 H / Rabu, 12 Maret 2025

13 Ramadhan 1446 H / Kamis, 13 Maret 2025

14 Ramadhan 1446 H / Jumat, 14 Maret 2025

15 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 15 Maret 2025

16 Ramadhan 1446 H / Minggu, 16 Maret 2025

17 Ramadhan 1446 H / Senin, 17 Maret 2025

18 Ramadhan 1446 H / Selasa, 18 Maret 2025

19 Ramadhan 1446 H / Rabu, 19 Maret 2025

20 Ramadhan 1446 H / Kamis, 20 Maret 2025

21 Ramadhan 1446 H / Jumat, 21 Maret 2025

22 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 22 Maret 2025

23 Ramadhan 1446 H / Minggu, 23 Maret 2025

24 Ramadhan 1446 H / Senin, 24 Maret 2025

25 Ramadhan 1446 H / Selasa, 25 Maret 2025

26 Ramadhan 1446 H / Rabu, 26 Maret 2025

27 Ramadhan 1446 H / Kamis, 27 Maret 2025

28 Ramadhan 1446 H / Jumat, 28 Maret 2025

29 Ramadhan 1446 H / Sabtu, 29 Maret 2025

(Khafid Mardiyansyah)