BMKG: Jakarta, Bandung, Yogyakarta Berpotensi Hujan Ringan-Sedang pada Malam Pergantian Tahun

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca pada malam pergantian tahun baru atau 31 Desember 2024-1 Januari 2025. Prakiraan cuaca tersebut berdasarkan pantauan hasil analisis dinamika atmosfer.

Hasilnya, beberapa ibu kota provinsi di Indonesia diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas rendah hingga sedang.

"Di (Pulau) Jawa: Serang, Jakarta, Bandung, dan Kota Yogyakarta, itu berpotensi hujan ringan hingga sedang," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers Updating Kondisi Cuaca di Indonesia Hingga Malam Pergantian Tahun Baru, Minggu (29/12/2024).