HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Jakarta, Bandung, Yogyakarta Berpotensi Hujan Ringan-Sedang pada Malam Pergantian Tahun

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |21:58 WIB
BMKG: Jakarta, Bandung, Yogyakarta Berpotensi Hujan Ringan-Sedang pada Malam Pergantian Tahun
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca pada malam pergantian tahun baru atau 31 Desember 2024-1 Januari 2025. Prakiraan cuaca tersebut berdasarkan pantauan hasil analisis dinamika atmosfer. 

Hasilnya, beberapa ibu kota provinsi di Indonesia diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas rendah hingga sedang. 

"Di (Pulau) Jawa: Serang, Jakarta, Bandung, dan Kota Yogyakarta, itu berpotensi hujan ringan hingga sedang," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers Updating Kondisi Cuaca di Indonesia Hingga Malam Pergantian Tahun Baru, Minggu (29/12/2024). 

Halaman:
1 2 3
      
