Contraflow di Tol Transjawa Diperpanjang, dari KM 65-47

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol memperpanjang jalur contraflow pada musim mudik natal dan tahun baru kali ini.

Diketahui, pada pukul 19.03 WIB contraflow hanya berlaku dari dari KM 55 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kemudian diperpanjang pada pukul 21.33 WIB contraflow 1 lajur dari KM 62 s.d KM 47.

"Atas diskresi pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali lakukan perpanjangan contraflow 1 lajur dari KM 65 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 22.48 WIB," kata VP. Corporate Secretary and Legal