Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Contraflow di Tol Transjawa Diperpanjang, dari KM 65-47

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |00:03 WIB
<i>Contraflow</i> di Tol Transjawa Diperpanjang, dari KM 65-47
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol memperpanjang jalur contraflow pada musim mudik natal dan tahun baru kali ini. 

Diketahui, pada pukul 19.03 WIB contraflow hanya berlaku dari dari KM 55 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kemudian diperpanjang pada pukul 21.33 WIB contraflow 1 lajur dari KM 62 s.d KM 47.

"Atas diskresi pihak Kepolisian, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali lakukan perpanjangan contraflow 1 lajur dari KM 65 s.d KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 22.48 WIB," kata VP. Corporate Secretary and Legal

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193722//konsumsi_bbm-p7kW_large.jpg
Konsumsi BBM Naik 0,9 Persen pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714//libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen pada Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193694//asdp-xJMA_large.jpg
ASDP Angkut 3,4 Juta Penumpang Selama Libur Nataru 2025/2026, Naik 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/612/3193687//5_tips_berkendara_di_hari_pertama_kerja-9S5k_large.jpg
Tetap Fokus! Ini 4 Tips Berkendara di Hari Pertama Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193640//libur_nataru_2026-GM7d_large.jpg
Diskon Transportasi Libur Nataru Belum Mampu Bendung Inflasi Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193585//evaluasi-ScAM_large.jpg
Evaluasi Libur Nataru, Kecelakaan Turun 27% hingga Arus Balik Terkendali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement