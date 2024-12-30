Gunung Ibu Berstatus Siaga, Masyarakat Diminta Tak Beraktivitas Radius 4 Kilometer

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan status Gunung Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara, level III atau siaga. Hal ini menyusul terjadinya erupsi kembali pada pukul 21.05 WIT.

"Saat ini G. Ibu berada pada Status Level III (Siaga)," bunyi siaran pers yang dibagikan KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Ibu.

Adapun, tinggi kolom abu teramati ± 3.000 meter di atas puncak atau ±4.325 metet di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi ± 1 menit 58 detik," ujarnya.

Menindaklanjuti status tersebut, PVMBG menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat dan juga instansi di Halmahera Barat, Maluku Utara.