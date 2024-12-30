Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Kombes Irwan Anwar Dicopot Jadi Kapolrestabes Semarang, Buntut Kasus Penembakan Siswa SMK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |09:50 WIB
Breaking News! Kombes Irwan Anwar Dicopot Jadi Kapolrestabes Semarang, Buntut Kasus Penembakan Siswa SMK
Ilustrasi Mutasi Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Semarang. Hal itu diduga buntut dari terjadinya kasus penembakan Siswa SMKN 4 Gamma Rizkynata Oktafandy (17). 

Pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram mutasi jabatan di Internal Polri dengan Nomor 2775 hingga 2778. 

Dalam telegram tersebut, Kombes Irwan Anwar dimutasi ke Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri. 

Sementara, pengganti Kombes Irwan Anwar sebagai Kapolrestabes Semarang kedepannya bakal dijabat oleh Kombes M. Syahduddi. 

Kombes M. Syahduddi sendiri saat ini menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190994/polri-uNxg_large.jpg
Ribuan Perwira Mutasi, Kapolres Metro Jakarta Pusat hingga Jaksel Digeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190984/kapolri-EyaI_large.jpg
Mutasi Besar-besaran! Kapolri Tunjuk 6 Polwan Jadi Kapolres, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190978/polri-pY5b_large.jpg
Breaking News! Kapolri Mutasi 1.086 Perwira, Wakapolda Papua Barat Dijabat Polwan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173174/kapolri-5PQt_large.jpg
Mutasi Polri, Kapolri Tunjuk Kombes Budi Hermanto Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172630/kapolri-lznD_large.jpg
Kapolri Tunjuk Kombes Iman Imannudin Jadi Dirkrimum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172627/polri-sd8c_large.jpg
Mutasi Polri: Wira Satya Triputra Jabat Dirtipidum, Ade Safri Simanjuntak Jadi Dirtipideksus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement