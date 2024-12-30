Breaking News! Kombes Irwan Anwar Dicopot Jadi Kapolrestabes Semarang, Buntut Kasus Penembakan Siswa SMK

, Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |09:50 WIB

JAKARTA - Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Semarang. Hal itu diduga buntut dari terjadinya kasus penembakan Siswa SMKN 4 Gamma Rizkynata Oktafandy (17).

Pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram mutasi jabatan di Internal Polri dengan Nomor 2775 hingga 2778.

Dalam telegram tersebut, Kombes Irwan Anwar dimutasi ke Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri.

Sementara, pengganti Kombes Irwan Anwar sebagai Kapolrestabes Semarang kedepannya bakal dijabat oleh Kombes M. Syahduddi.

Kombes M. Syahduddi sendiri saat ini menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.