HOME NEWS NASIONAL

Dir Narkoba Polda Metro Jaya Dicopot Diduga Terkait Kasus Pemerasan di DWP

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |10:23 WIB
Dir Narkoba Polda Metro Jaya Dicopot Diduga Terkait Kasus Pemerasan di DWP
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Mutasi kembali dilakukan di lingkungan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya usai ramai kasus dugaan pemerasan saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Kali ini, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak yang dicopot dari jabatannya. 

Donald dimutasi ke bagian Analis Kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri. Posisinya bakal digantikan Kombes Ahmad David yang sebelumnya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tk. II di Bareskrim Polri. Adapun mutasi itu tertera dalam TR Nomor ST 2776/XII/KEP./2024.

"Benar (dimutasi)" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan pada Senin (30/12/2024).

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melakukan mutasi di jajaran Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran.

 

